Sheridan County Fair 4-H results

GC-Grand Champion, RG-Reserve Grand Champion, CH-Champion, RC-Reserve Champion, P-Purple, B-Blue, Rd-Red, W-White.

Albany 4-H Club A120010 4-H Club Exhibit CH; Ciera Andersen C222001 Dress B; Ciera Andersen C410020 Clothing Level 2 GC; Ciera Andersen E401001 Cookies P; Ciera Andersen E919000 Cookie Jar Display Senior B; Ciera Andersen E920092 Two Layer Decorated Cake--Unit II B; Hannah Andersen E401001 Cookies B; Hannah Andersen E919000 Cookie Jar Display Senior B; Shelby Andersen E407031 Pickled Exhibit - 3 Jars P; Shelby Andersen E407078 Three Jars of Different Meats P; Shelby Andersen E413007 School Enrichment Project--Nutrition, Fitness and Youth RG; Shelby Andersen G035004 Senior Swine Shomanshhip RC; Shelby Andersen G035011 Market Swine Heavy Weight RC; Shelby Andersen G035901 Light Weight Swine GC; Shelby Andersen G773255 Vegetable GaRden Collection GC; Shelby Andersen G990001 Senior Large Animial Round Robin GC; Austin Anderson E401001 Cookies B; Austin Anderson E919001 Cookie Jar Display Junior B; Austin Anderson G035008 Intermediate Swine Showmanship P; Austin Anderson G035011 Market Swine Heavy Weight P; Jaiden Anderson E401001 Cookies B; Jaiden Anderson E919001 Cookie Jar Display Junior B; Jaiden Anderson G030004 Junior Sheep Showmanship CH; Jaiden Anderson G031013 Market Heavy Weight Lambs B; Jaiden Anderson G035006 Junior Swine Showmanship P; Jaiden Anderson G035011 Market Swine Heavy Weight P; Jaiden Anderson G690003 Junior Cat Showmanship RC; Jaiden Anderson G690008 Mixed Cat RC; Jaiden Anderson G701010 Beginning Novice Division A B; Darin Archibald A101001 Heritage Poster CH; Darin Archibald C260009 Home Accessory Clay Sculpture B; Darin Archibald D340005 Wildlife Connections Rd; Darin Archibald E401004 Brownies P; Darin Archibald E440002 Disaster Kit B; Darin Archibald E919001 Cookie Jar Display Junior P; Darin Archibald G029002 Int Bucket Calf Producer B; Darin Archibald G070029 Clean Leg Bantam Chicken RC; Darin Archibald G070903 Intermediate Poultry Showmanship CH; Emma August G011052 Light Weight Steer B; Emma August G080912 Sr Fancy Breed Rabbit RC; Emma August G080912 Sr Fancy Breed Rabbit B; Jake August G035003 Swine Carcass CH; Jake August G080803 Intermediate Rabbit Showmanship B; Jake August G080912 Sr Fancy Breed Rabbit B; Jake August G900005 Halter - Aged Geldings B; Jake August G900019 Intermediate Western Pleasure B; Jake August G900030 Intermediate Trail Class Rd; Jake August G900034 Intermediate Barrel Race Rd; Jake August G900037 Intermediate Pole Bending Rd; Jake August G900040 Intermediate Working Ranch Horse GC; Jake August G900042 Break-A-Way Roping W; Cheyenne Bauer B180013 Black and White Display Rd; Cheyenne Bauer E401004 Brownies P; Cheyenne Bauer E920090 One Layer Cake--Unit II RC; Cheyenne Bauer G011012 Intermediate Showmanship P; Cheyenne Bauer G023005 Breeding Beef Bulls- born current year RG; Cheyenne Bauer G900005 Halter - Aged Geldings Rd; Cheyenne Bauer G900013 Intermediate Showmanship Rd; Cheyenne Bauer G900019 Intermediate Western Pleasure B; Cheyenne Bauer H990304 Leather - tooled and stamped CH; Harley Bayne G035006 Junior Swine Showmanship P; Harley Bayne G035010 Medium Weight Swine P; Moss Bayne E410002 Creative Mixes B; Moss Bayne E919001 Cookie Jar Display Junior RG; Moss Bayne G035006 Junior Swine Showmanship P; Moss Bayne G035901 Light Weight Swine B; Moss Bayne G070027 Large Fowl Clean Legged RC; Moss Bayne G070027 Large Fowl Clean Legged B; Moss Bayne G070904 Junior Poultry Showmanship B; Ashley Beguin E410002 Creative Mixes B; Ashley Beguin E440002 Disaster Kit CH; Ashley Beguin E919001 Cookie Jar Display Junior P; Ashley Beguin E920094 Three Tiered--Unit III GC; Colton Berndt G011011 Senior Beef Showmanship P; Colton Berndt G011052 Light Weight Steer B; Colton Berndt G011052 Light Weight Steer B; Colton Berndt G050900 Rate of Gain GC; Colton Berndt G055003 Market Goat Medium P; Levi Berndt G011004 Market Beef Steer B; Levi Berndt G011012 Intermediate Showmanship P; Levi Berndt G011052 Light Weight Steer B; Levi Berndt G050003 Intermediate Goat Showmanship B; Levi Berndt G055001 Feeder Goat 49# & Down P; Levi Berndt G055002 Feeder Goat 50# & up P; Sierra Bixby E411001 Loaf Quick Bread B; Sierra Bixby E920092 Two Layer Decorated Cake--Unit II B; Sierra Bixby G011002 Rate of Gain Contest RG; Sierra Bixby G011004 Market Beef Steer B; Andrew Black Elk G011007 Market Beef Heifers B; Andrew Black Elk G011013 Junior Beef Showmanship B; Andrew Black Elk G028015 Stocker Feeder Steers Dropped B; Andrew Black Elk G028016 Stocker Feeder Heifers Dropped B; Andrew Black Elk G050004 Junior Goat Showmanship P; Andrew Black Elk G050008 Goat Trail B; Andrew Black Elk G055002 Feeder Goat 50# & up B; Andrew Black Elk G690003 Junior Cat Showmanship Rd; Andrew Black Elk G690009 Senior Cat Class P; Andrew Black Elk G700020 Intermediate Showmanship (11-12) RG; Andrew Black Elk G701020 Beginning Novice Division B P; Andrew Black Elk G900010 Halter - Aged Mares B; Andrew Black Elk G900014 Junior Showmanship Rd; Andrew Black Elk G900020 Junior Western Pleasure Rd; Andrew Black Elk G900024 Junior Horsemanship Rd; Andrew Black Elk G900027 Junior Reining W; Andrew Black Elk G900031 Junior Trail Class B; Andrew Black Elk G900035 Junior Barrel Race Rd; Andrew Black Elk G900038 Junior Pole Bending Rd; Ralynn Black Elk G011013 Junior Beef Showmanship B; Ralynn Black Elk G028016 Stocker Feeder Heifers Dropped B; Ralynn Black Elk G050004 Junior Goat Showmanship P; Ralynn Black Elk G050008 Goat Trail B; Ralynn Black Elk G055002 Feeder Goat 50# & up B; Ralynn Black Elk G690003 Junior Cat Showmanship P; Ralynn Black Elk G690008 Mixed Cat P; Ralynn Black Elk G700020 Intermediate Showmanship (11-12) P; Ralynn Black Elk G701020 Beginning Novice Division B Rd; Ralynn Black Elk G900005 Halter - Aged Geldings B; Ralynn Black Elk G900010 Halter - Aged Mares B; Ralynn Black Elk G900014 Junior Showmanship Rd; Ralynn Black Elk G900020 Junior Western Pleasure Rd; Ralynn Black Elk G900024 Junior Horsemanship W; Brady Bohlender G011012 Intermediate Showmanship P; Brady Bohlender G011052 Light Weight Steer CH; Brady Bohlender G028015 Stocker Feeder Steers Dropped P; Brady Bohlender G028015 Stocker Feeder Steers Dropped P; Brady Bohlender G028015 Stocker Feeder Steers Dropped P; Brady Bohlender G035003 Swine Carcass P; Brady Bohlender G035008 Intermediate Swine Showmanship CH; Brady Bohlender G035011 Market Swine Heavy Weight P; Brady Bohlender G990002 Intermediate Large Animal Round Robin GC; Beth Bragg C221001 Embellished Garment w Orig Design RC; Beth Bragg C410011 Other DYD Modeling RG; Beth Bragg C991001 Individual RG; Beth Bragg E401001 Cookies B; Beth Bragg E920089 Two Layer Cake--Unit I B; Jessica Bragg C991001 Individual GC; Jessica Bragg E401001 Cookies B; Jessica Bragg E920091 One Layer Decorated Cake--Unit II B; Jessica Bragg G700030 Advanced Dog Showmanship GC; Jessica Bragg G701040 Graduate Novice P; Jessica Bragg G900005 Halter - Aged Geldings B; Jessica Bragg G900010 Halter - Aged Mares P; Jessica Bragg G900012 Senior Showmanshhip RG; Jessica Bragg G900018 Senior Western Pleasure B; Jessica Bragg G900022 Senior Horsemanship B; Jessica Bragg G900025 Senior Reining B; Jessica Bragg G900029 Senior Trail Class GC; Jessica Bragg G900033 Senior Barrel Race B; Jessica Bragg G900036 Senior Pole Bending RG; Jessica Bragg G900039 Senior Working Ranch Horse B; Jessica Bragg G900042 Break-A-Way Roping Rd; Jessica Bragg G900052 ThiRd Year Futurity- Trail Rd; Tommy Bragg E401001 Cookies B; Tommy Bragg E920089 Two Layer Cake--Unit I B; Mary Britt E401001 Cookies P; Mary Britt E919001 Cookie Jar Display Junior B; Mary Britt E920088 One Layer or one Layer Shaped Cake--Unit I B; Mary Britt G900010 Halter - Aged Mares P; Mary Britt G900014 Junior Showmanship B; Mary Britt G900020 Junior Western Pleasure B; Mary Britt G900024 Junior Horsemanship B; Mary Britt G900031 Junior Trail Class P; Mary Britt H911907 Build a BiRdhouse RC; Sierra Britt B181050 Action Display or Exhibit Print Rd; Sierra Britt E401001 Cookies B; Sierra Britt E919000 Cookie Jar Display Senior B; Sierra Britt E920088 One Layer or one Layer Shaped Cake--Unit I B; Sierra Britt H911907 Build a BiRdhouse B; Abigail Bruns B180013 Black and White Display Rd; Abigail Bruns E401001 Cookies B; Abigail Bruns E919001 Cookie Jar Display Junior P; Abigail Bruns E920088 One Layer or one Layer Shaped Cake--Unit I B; Cassidy Bruns B180007 Distance Display Rd; Cassidy Bruns B180013 Black and White Display Rd; Cassidy Bruns E401001 Cookies B; Cassidy Bruns E920090 One Layer Cake--Unit II CH; Jacqueline Bruns B182020 Advanced Lighting Exhibit Print B; Jacqueline Bruns B182040 Detailed Exhibit Print Rd; Jacqueline Bruns B182070 Nebraska Theme Exhibit Print B; Jacqueline Bruns B182905 Mastering Composition Exhibit Rd; Jacqueline Bruns E401001 Cookies B; Jacqueline Bruns E920090 One Layer Cake--Unit II B; Alice Budd G900023 Intermediate Horsemanship B; Alice Budd G900030 Intermediate Trail Class Rd; Alice Budd G900040 Intermediate Working Ranch Horse Rd; Beau Child G011014 Novice Beef Shomanship P; Beau Child G029004 Novice Bucket Calf Producer RG; Beau Child G080805 Novice Rabbit Showmanship B; Beau Child G080920 Jr Commercial Breed CH; Beau Child H800001 First Year Entomology Display GC; Quin Child G080803 Intermediate Rabbit Showmanship B; Quin Child G080912 Sr Fancy Breed Rabbit B; Shane Child G011004 Market Beef Steer B; Shane Child G011012 Intermediate Showmanship P; Rhett Conroy G011007 Market Beef Heifers P; Rhett Conroy G029001 Sr Bucket Calf Producer B; Rhett Conroy G035004 Senior Swine Shomanshhip B; Rhett Conroy G035011 Market Swine Heavy Weight CH; Rhett Conroy G035011 Market Swine Heavy Weight P; Cody Darnell G035004 Senior Swine Shomanshhip B; Cody Darnell G035010 Medium Weight Swine B; Cody Darnell G900018 Senior Western Pleasure B; Cody Darnell G900042 Break-A-Way Roping RG; Cody Darnell G900052 ThiRd Year Futurity- Trail P; Cody Darnell G900053 Fourth Year Futurity- Reining P; Morgan Darnell G035008 Intermediate Swine Showmanship P; Morgan Darnell G035011 Market Swine Heavy Weight P; Morgan Darnell G055002 Feeder Goat 50# & up P; Morgan Darnell G900013 Intermediate Showmanship B; Morgan Darnell G900019 Intermediate Western Pleasure B; Morgan Darnell G900023 Intermediate Horsemanship Rd; Morgan Darnell G900030 Intermediate Trail Class Rd; Morgan Darnell G900034 Intermediate Barrel Race P; Morgan Darnell G900037 Intermediate Pole Bending B; Morgan Darnell G900040 Intermediate Working Ranch Horse B; Morgan Darnell G900042 Break-A-Way Roping GC; Slayde Denton G035901 Light Weight Swine B; Slayde Denton H911003 Woodworking Article/Finishing Up B; Slayde Denton H990304 Leather - tooled and stamped Rd; Tyrel Denton G035901 Light Weight Swine B; Tyrel Denton H911003 Woodworking Article/Finishing Up B; Tyrel Denton H990304 Leather - tooled and stamped Rd; Emilee Elwood G011007 Market Beef Heifers P; Emilee Elwood G011011 Senior Beef Showmanship CH; Emilee Elwood G011052 Light Weight Steer RG; Emilee Elwood G023003 Cow/Calf GC; Emilee Elwood G028016 Stocker Feeder Heifers Dropped CH; Emilee Elwood G035004 Senior Swine Shomanshhip P; Emilee Elwood G035901 Light Weight Swine P; Jake Elwood G010003 Beef Carcass Contest GC; Jake Elwood G011007 Market Beef Heifers P; Jake Elwood G011013 Junior Beef Showmanship CH; Jake Elwood G011053 Heavy Weight Steer CH; Jake Elwood G023001 Breeding Beef Heifer- born in previous year P; Jake Elwood G023002 Breeding Beef Heifer- born in current year P; Jake Elwood G035006 Junior Swine Showmanship CH; Jake Elwood G035010 Medium Weight Swine P; Jake Elwood G035010 Medium Weight Swine P; Jake Elwood G035901 Light Weight Swine P; Reann Ferguson B180001 Picture Display Rd; Reann Ferguson B180011 Subject Photo Display Rd; Reann Ferguson E401001 Cookies B; Reann Ferguson E401004 Brownies B; Reann Ferguson E919001 Cookie Jar Display Junior P; Reann Ferguson E920089 Two Layer Cake--Unit I B; Reann Ferguson E920090 One Layer Cake--Unit II B; Robin Ferguson B182070 Nebraska Theme Exhibit Print B; Robin Ferguson E401001 Cookies B; Robin Ferguson E401002 Muffins B; Robin Ferguson E919000 Cookie Jar Display Senior B; Robin Ferguson G900012 Senior Showmanshhip W; Robin Ferguson G900018 Senior Western Pleasure B; Robin Ferguson G900022 Senior Horsemanship B; Robin Ferguson G900025 Senior Reining P; Robin Ferguson G900029 Senior Trail Class RG; Robin Ferguson G900033 Senior Barrel Race GC; Robin Ferguson G900036 Senior Pole Bending B; Robin Ferguson G900039 Senior Working Ranch Horse GC; Bradley Frandsen G011002 Rate of Gain Contest RG; Bradley Frandsen G011004 Market Beef Steer P; Bradley Frandsen G011011 Senior Beef Showmanship P; Bradley Frandsen G011053 Heavy Weight Steer P; Bradley Frandsen G035004 Senior Swine Shomanshhip P; Bradley Frandsen G035011 Market Swine Heavy Weight P; Bradley Frandsen G035901 Light Weight Swine B; Justin Frandsen G011007 Market Beef Heifers P; Justin Frandsen G011013 Junior Beef Showmanship RC; Justin Frandsen G011053 Heavy Weight Steer P; Justin Frandsen G035006 Junior Swine Showmanship RC; Justin Frandsen G035011 Market Swine Heavy Weight P; Justin Frandsen G035011 Market Swine Heavy Weight B; Justin Frandsen G690003 Junior Cat Showmanship B; Justin Frandsen G690008 Mixed Cat GC; Justin Frandsen G773234 Green Summer Squash B; Carlee Goold E401004 Brownies B; Carlee Goold E919001 Cookie Jar Display Junior B; Carlee Goold G080804 Junior Rabbit Showmanship B; Daniel Goold E401001 Cookies P; Daniel Goold E919001 Cookie Jar Display Junior B; Daniel Goold G011004 Market Beef Steer P; Daniel Goold G011007 Market Beef Heifers P; Daniel Goold G011012 Intermediate Showmanship CH; Daniel Goold G023001 Breeding Beef Heifer- born in previous year GC; Kari Goold E401001 Cookies P; Kari Goold E919000 Cookie Jar Display Senior B; Kari Goold G011004 Market Beef Steer GC; Kari Goold G011007 Market Beef Heifers P; Kari Goold G011012 Intermediate Showmanship P; Kari Goold G023001 Breeding Beef Heifer- born in previous year RG; Kari Goold G028016 Stocker Feeder Heifers Dropped P; Berklie Haag E401001 Cookies P; Berklie Haag E407013 Fruit Exhibit - 3 Jars P; Berklie Haag E407014 Tomato Exhibit - 1 Jar P; Berklie Haag E407022 Quick Dinner GC; Berklie Haag E919001 Cookie Jar Display Junior B; Berklie Haag G035003 Swine Carcass P; Berklie Haag G035008 Intermediate Swine Showmanship B; Berklie Haag G035010 Medium Weight Swine RG; Berklie Haag G035010 Medium Weight Swine CH; Connor Halverson E401003 Simple Snack B; Connor Halverson E919001 Cookie Jar Display Junior P; Connor Halverson G011007 Market Beef Heifers B; Connor Halverson G011013 Junior Beef Showmanship P; Heart of the Hills 4 A120010 4-H Club Exhibit RC; Blair Henry E401001 Cookies B; Blair Henry E919001 Cookie Jar Display Junior B; Blair Henry G011014 Novice Beef Shomanship P; Blair Henry G029004 Novice Bucket Calf Producer B; Blair Henry G900020 Junior Western Pleasure B; Blair Henry G900035 Junior Barrel Race P; Blair Henry G900038 Junior Pole Bending P; Blair Henry G900041 Junior Working Ranch Horse P; Dandee Hepper B180011 Subject Photo Display W; Dandee Hepper G100003 Ferret CH; Dandee Hepper G690003 Junior Cat Showmanship CH; Dandee Hepper G690008 Mixed Cat P; Caleb Hilliker G900010 Halter - Aged Mares B; Caleb Hilliker G900013 Intermediate Showmanship Rd; Caleb Hilliker G900019 Intermediate Western Pleasure Rd; Caleb Hilliker G900023 Intermediate Horsemanship Rd; Caleb Hilliker G900040 Intermediate Working Ranch Horse B; Caleb Hilliker G900042 Break-A-Way Roping Rd; Justin Hilliker G900010 Halter - Aged Mares B; Justin Hilliker G900013 Intermediate Showmanship Rd; Justin Hilliker G900019 Intermediate Western Pleasure B; Justin Hilliker G900023 Intermediate Horsemanship Rd; Matt Hood G011013 Junior Beef Showmanship P; Matt Hood G011053 Heavy Weight Steer P; Sam Hood G011002 Rate of Gain Contest GC; Sam Hood G011012 Intermediate Showmanship RC; Sam Hood G011053 Heavy Weight Steer B; Taylor Hood G011053 Heavy Weight Steer P; Hannah Hoos G011014 Novice Beef Shomanship P; Hannah Hoos G028016 Stocker Feeder Heifers Dropped P; Hannah Hoos G030000 Rate of Gain GC; Hannah Hoos G030005 Novice Showmanship RC; Hannah Hoos G031013 Market Heavy Weight Lambs GC; Hannah Hoos G035007 Novice Swine Showmanship CH; Hannah Hoos G035901 Light Weight Swine P; Hayden Hoos G011012 Intermediate Showmanship P; Hayden Hoos G023002 Breeding Beef Heifer- born in current year RC; Hayden Hoos G030010 Intermediate Sheep Showmanship B; Hayden Hoos G031013 Market Heavy Weight Lambs RG; Hayden Hoos G035008 Intermediate Swine Showmanship RC; Hayden Hoos G035010 Medium Weight Swine P; Hayden Hoos G035901 Light Weight Swine RC; Hayden Hoos G070027 Large Fowl Clean Legged B; Hayden Hoos G070903 Intermediate Poultry Showmanship RC; Mitchell Howe C221001 Embellished Garment w Orig Design RG; Mitchell Howe E410002 Creative Mixes P; Mitchell Howe G070014 Medium Ducks RC; Mitchell Howe G070014 Medium Ducks B; Mitchell Howe G070027 Large Fowl Clean Legged P; Mitchell Howe G070029 Clean Leg Bantam Chicken B; Mitchell Howe G070904 Junior Poultry Showmanship Rd; Mitchell Howe G100002 Pet Rabbit B; Mitchell Howe G690003 Junior Cat Showmanship P; Mitchell Howe G690008 Mixed Cat P; Mitchell Howe G770020 Sunflower P; Mitchell Howe G770061 Foliage Potted Plant Rd; Mitchell Howe H911001 Woodworking Article (Nailing it Together) B; Brook Jamison G900005 Halter - Aged Geldings B; Brook Jamison G900013 Intermediate Showmanship RG; Brook Jamison G900019 Intermediate Western Pleasure GC; Brook Jamison G900023 Intermediate Horsemanship RG; Brook Jamison G900030 Intermediate Trail Class B; Brook Jamison G900034 Intermediate Barrel Race W; Brook Jamison G900037 Intermediate Pole Bending GC; Brook Jamison G900040 Intermediate Working Ranch Horse Rd; Brook Jamison G900042 Break-A-Way Roping P; Brayden Johns D957002 Archery Equipment B; Kasey Kruger B180001 Picture Display Rd; Kasey Kruger G050003 Intermediate Goat Showmanship RC; Kasey Kruger G050008 Goat Trail RC; Kasey Kruger G050900 Rate of Gain RG; Kasey Kruger G055004 Market Goat Heavy RG; Kasey Kruger G055004 Market Goat Heavy CH; Kasey Kruger G900005 Halter - Aged Geldings B; Kasey Kruger G900013 Intermediate Showmanship P; Kasey Kruger G900019 Intermediate Western Pleasure RG; Kasey Kruger G900023 Intermediate Horsemanship GC; Kasey Kruger G900026 Intermediate Reining W; Kasey Kruger G900030 Intermediate Trail Class GC; Kasey Kruger G900034 Intermediate Barrel Race Rd; Kasey Kruger G900037 Intermediate Pole Bending B; Kasey Kruger G900040 Intermediate Working Ranch Horse Rd; Calvin Landreth E401002 Muffins P; Calvin Landreth E919001 Cookie Jar Display Junior B; Calvin Landreth G035006 Junior Swine Showmanship P; Calvin Landreth G035901 Light Weight Swine B; Calvin Landreth G070904 Junior Poultry Showmanship B; Calvin Landreth G690003 Junior Cat Showmanship P; Calvin Landreth G690008 Mixed Cat P; Calvin Landreth G701020 Beginning Novice Division B B; Calvin Landreth G701061 Costume Contest CH; Calvin Landreth G770020 Sunflower Rd; Calvin Landreth H850901 UNIT 1- ROCKET B; Lindsay Landreth G011011 Senior Beef Showmanship B; Lindsay Landreth G011052 Light Weight Steer B; Lindsay Landreth G023003 Cow/Calf P; Lindsay Landreth G690001 Senior Cat Showmanship Rd; Lindsay Landreth G690009 Senior Cat Class P; Lindsay Landreth G701010 Beginning Novice Division A B; Lindsay Landreth G900005 Halter - Aged Geldings B; Lindsay Landreth G900012 Senior Showmanshhip Rd; Lindsay Landreth G900018 Senior Western Pleasure Rd; Lindsay Landreth G900022 Senior Horsemanship B; Lindsay Landreth G900025 Senior Reining Rd; Lindsay Landreth G900029 Senior Trail Class B; Lindsay Landreth G900033 Senior Barrel Race W; Lindsay Landreth G900036 Senior Pole Bending Rd; Lindsay Landreth H840003 FIRST AID KIT FOR ANIMALS Rd; Roy Landreth G011011 Senior Beef Showmanship P; Roy Landreth G011051 Super Light Weight Steer Rd; Shaleen Landreth E401001 Cookies B; Shaleen Landreth E920088 One Layer or one Layer Shaped Cake--Unit I B; Shaleen Landreth G011013 Junior Beef Showmanship B; Shaleen Landreth G028016 Stocker Feeder Heifers Dropped Rd; Shaleen Landreth G050004 Junior Goat Showmanship B; Shaleen Landreth G050008 Goat Trail B; Shaleen Landreth G055002 Feeder Goat 50# & up B; Shaleen Landreth G690003 Junior Cat Showmanship B; Shaleen Landreth G690009 Senior Cat Class P; Shaleen Landreth G700020 Intermediate Showmanship (11-12) B; Shaleen Landreth G701010 Beginning Novice Division A B; Shaleen Landreth G900010 Halter - Aged Mares B; Shaleen Landreth G900014 Junior Showmanship Rd; Shaleen Landreth G900020 Junior Western Pleasure Rd; Shaleen Landreth G900024 Junior Horsemanship Rd; Name Last Name Class AwaRds; Logan Leistritz G011013 Junior Beef Showmanship P; Logan Leistritz G023001 Breeding Beef Heifer- born in previous year B; Logan Leistritz G070014 Medium Ducks Rd; Logan Leistritz G070904 Junior Poultry Showmanship RC; Shea Lindsey G011011 Senior Beef Showmanship P; Shea Lindsey G023003 Cow/Calf P; Shea Lindsey G028015 Stocker Feeder Steers Dropped P; Shea Lindsey G028016 Stocker Feeder Heifers Dropped P; Hannah Marks G050005 Novice Goat Shomanship B; Hannah Marks G050008 Goat Trail P; Hannah Marks G051007 5-8 Months P; Hannah Marks G055002 Feeder Goat 50# & up B; Hannah Marks G080805 Novice Rabbit Showmanship CH; Hannah Marks G080910 Jr Fancy Breed B; Hannah Marks G773202 Snap Beans B; Hannah Marks G773218 Red Onions B; Hannah Marks G773228 Other Potatoes Rd; Josiah Marks G050003 Intermediate Goat Showmanship B; Josiah Marks G055003 Market Goat Medium B; Josiah Marks G773211 Slicing Cucumbers P; Josiah Marks G773217 Yellow Onions B; Josiah Marks G773226 Red Potatoes B; Micah Marks G050003 Intermediate Goat Showmanship B; Micah Marks G050008 Goat Trail CH; Micah Marks G055003 Market Goat Medium B; Micah Marks G080803 Intermediate Rabbit Showmanship CH; Micah Marks G080922 Sr Commercial Breed RC; Micah Marks G773204 Beets P; Micah Marks G773209 Carrots B; Micah Marks G773211 Slicing Cucumbers B; Micah Marks G773234 Green Summer Squash P; Sabine Marks G080802 Senior Rabbit Showmanship CH; Sabine Marks G080910 Jr Fancy Breed GC; Sabine Marks G080912 Sr Fancy Breed Rabbit B; Susanna Marks G030004 Junior Sheep Showmanship RC; Susanna Marks G031012 Market Middle Weight Lambs B; Susanna Marks G080804 Junior Rabbit Showmanship CH; Susanna Marks G080921 Int Commercial Breed CH; Susanna Marks G773209 Carrots B; Susanna Marks G773217 Yellow Onions B; Sara Marlatt G011007 Market Beef Heifers P; Sara Marlatt G011011 Senior Beef Showmanship P; Sara Marlatt G023002 Breeding Beef Heifer- born in current year CH; Sara Marlatt G023003 Cow/Calf RG; Sara Marlatt G023005 Breeding Beef Bulls- born current year GC; Sara Marlatt G023005 Breeding Beef Bulls- born current year P; Sara Marlatt G023006 Club Pen of Three Breeding Beef CH; Sara Marlatt G035004 Senior Swine Shomanshhip CH; Sara Marlatt G035010 Medium Weight Swine P; Sara Marlatt G035901 Light Weight Swine P; Kaelob Marx C229052 Level I Quilted Exhibit - Large B; Kaelob Marx G011052 Light Weight Steer B; Kaelob Marx G023002 Breeding Beef Heifer- born in current year B; Kaelob Marx G035008 Intermediate Swine Showmanship B; Kaelob Marx G035010 Medium Weight Swine B; Kerisa Marx C229041 Inter-Generational Quilt GC; Kerisa Marx G011052 Light Weight Steer B; Kolten Marx G011052 Light Weight Steer B; Kolten Marx G023003 Cow/Calf P; Kolten Marx G028015 Stocker Feeder Steers Dropped B; Brock Meeks H990304 Leather - tooled and stamped B; Lane Meeks H990304 Leather - tooled and stamped B; Brandie Messersmith E401001 Cookies B; Brandie Messersmith E920088 One Layer or one Layer Shaped Cake--Unit I B; Brandie Messersmith G011013 Junior Beef Showmanship B; Brandie Messersmith G035006 Junior Swine Showmanship P; Brandie Messersmith G035901 Light Weight Swine P; Brandie Messersmith G035901 Light Weight Swine P; Brandie Messersmith G080804 Junior Rabbit Showmanship Rd; Brandie Messersmith G080922 Sr Commercial Breed B; Brandie Messersmith G690003 Junior Cat Showmanship P; Brandie Messersmith G690008 Mixed Cat P; Brandie Messersmith G900010 Halter - Aged Mares B; Brandie Messersmith G900014 Junior Showmanship B; Brandie Messersmith G900020 Junior Western Pleasure Rd; Brandie Messersmith G900024 Junior Horsemanship B; Brandie Messersmith G900031 Junior Trail Class Rd; Brandie Messersmith G900035 Junior Barrel Race Rd; Brandie Messersmith G900038 Junior Pole Bending Rd; Matison Moore G030005 Novice Showmanship CH; Matison Moore G031012 Market Middle Weight Lambs CH; Matison Moore G031012 Market Middle Weight Lambs RC; Matison Moore G050005 Novice Goat Shomanship P; Matison Moore G055002 Feeder Goat 50# & up RC; Matison Moore G059001 Kids/Does 5-12 months P; Matison Moore G059003 Aged Does 25 months and up P; Matison Moore G070014 Medium Ducks Rd; Matison Moore G070015 Light Ducks P; Matison Moore G070018 Turkeys P; Matison Moore G070024 Pen of Three Ducks CH; Matison Moore G070905 Novice Poultry Shawmanship CH; Calene Mulcahy E401001 Cookies P; Calene Mulcahy E920094 Three Tiered--Unit III B; Calene Mulcahy G035004 Senior Swine Shomanshhip P; Calene Mulcahy G035901 Light Weight Swine P; Calene Mulcahy G080912 Sr Fancy Breed Rabbit RG; Calene Mulcahy G100002 Pet Rabbit CH; Calene Mulcahy G690001 Senior Cat Showmanship RC; Calene Mulcahy G690009 Senior Cat Class P; Denis Mulcahy E401001 Cookies B; Denis Mulcahy E920088 One Layer or one Layer Shaped Cake--Unit I B; Denis Mulcahy G029002 Int Bucket Calf Producer GC; Denis Mulcahy G035003 Swine Carcass RC; Denis Mulcahy G035008 Intermediate Swine Showmanship P; Denis Mulcahy G035901 Light Weight Swine P; Denis Mulcahy G080803 Intermediate Rabbit Showmanship B; Denis Mulcahy G080912 Sr Fancy Breed Rabbit B; Denis Mulcahy G080922 Sr Commercial Breed CH; Denis Mulcahy G690002 Intermediate Cat Showmanship CH; Denis Mulcahy G690009 Senior Cat Class RG; Eva Oliver E413001 Double Crust Fruit Pie P; Eva Oliver G900005 Halter - Aged Geldings B; Eva Oliver G900010 Halter - Aged Mares RG; Eva Oliver G900013 Intermediate Showmanship P; Eva Oliver G900026 Intermediate Reining W; Eva Oliver G900030 Intermediate Trail Class RG; Eva Oliver G900034 Intermediate Barrel Race B; Eva Oliver G900037 Intermediate Pole Bending Rd; Eva Oliver G900040 Intermediate Working Ranch Horse B; Clark Orr B180011 Subject Photo Display W; Clark Orr E401001 Cookies B; Clark Orr E919001 Cookie Jar Display Junior P; Clark Orr E920088 One Layer or one Layer Shaped Cake--Unit I B; Clark Orr H850901 UNIT 1- ROCKET B; Kathleen Orr B181050 Action Display or Exhibit Print B; Kathleen Orr E919000 Cookie Jar Display Senior B; Kathleen Orr E920090 One Layer Cake--Unit II B; Kathleen Orr G900012 Senior Showmanshhip B; Kathleen Orr G900018 Senior Western Pleasure B; Kathleen Orr G900022 Senior Horsemanship B; Kathleen Orr G900029 Senior Trail Class P; Kathleen Orr G900039 Senior Working Ranch Horse RG; Kathleen Orr H840003 FIRST AID KIT FOR ANIMALS RC; Paige Paul B180007 Distance Display Rd; Paige Paul G011004 Market Beef Steer P; Paige Paul G011013 Junior Beef Showmanship P; Jarret Pieper E919001 Cookie Jar Display Junior P; Jarret Pieper G011004 Market Beef Steer P; Jarret Pieper G011012 Intermediate Showmanship P; Taylen Pieper G011004 Market Beef Steer RG; Taylen Pieper G011012 Intermediate Showmanship P; Laura Rask C229050 Level I Quilted Exhibit - Small B; Laura Rask E401004 Brownies P; Laura Rask E919001 Cookie Jar Display Junior P; Alexandria Reeves B180001 Picture Display Rd; Alexandria Reeves E411001 Loaf Quick Bread CH; Alexandria Reeves E919001 Cookie Jar Display Junior B; Alexandria Reeves E920088 One Layer or one Layer Shaped Cake--Unit I RG; Jordan Reeves E411001 Loaf Quick Bread P; Jordan Reeves E413001 Double Crust Fruit Pie B; Jordan Reeves E919000 Cookie Jar Display Senior RC; Jordan Reeves E920092 Two Layer Decorated Cake--Unit II B; Journey Reeves B181040 Composition Exhibit Print Rd; Journey Reeves E401002 Muffins B; Journey Reeves E413005 Specialty Bread P; Journey Reeves E919000 Cookie Jar Display Senior P; Journey Reeves E920092 Two Layer Decorated Cake--Unit II B; Aspen Rittgarn C202001 Simple pull-on pants,shorts,skirt CH; Aspen Rittgarn C220003 Pillows, Football Pillows Rd; Aspen Rittgarn C225001 LEVEL 1 KNITTED CLOTHING or HOME ENVIRONMENT ITEM B; Aspen Rittgarn C410001 Clothing Level I Modeling P; Aspen Rittgarn C410091 Knitting B; Aspen Rittgarn E402001 Coffee Cake B; Aspen Rittgarn E407012 Fruit Exhibit - 1 Jar B; Aspen Rittgarn E407030 Pickled Exhibit - 1 Jar P; Aspen Rittgarn E440002 Disaster Kit RC; Aspen Rittgarn E919001 Cookie Jar Display Junior B; Aspen Rittgarn E920089 Two Layer Cake--Unit I B; Aspen Rittgarn H990305 Leather - Other B; India Rittgarn C220003 Pillows, Football Pillows Rd; India Rittgarn C225001 LEVEL 1 KNITTED CLOTHING or HOME ENVIRONMENT ITEM Rd; India Rittgarn C410091 Knitting Rd; India Rittgarn E407012 Fruit Exhibit - 1 Jar P; India Rittgarn E407014 Tomato Exhibit - 1 Jar B; India Rittgarn E919001 Cookie Jar Display Junior P; India Rittgarn E920089 Two Layer Cake--Unit I RC; India Rittgarn H990305 Leather - Other Rd; Delenn Rodriguez E401001 Cookies B; Delenn Rodriguez E407012 Fruit Exhibit - 1 Jar P; Delenn Rodriguez E407040 Jelled Exhibit - 1 Jar P; Delenn Rodriguez E407041 Jelled Exhibit - 3 Jars RC; Delenn Rodriguez G900005 Halter - Aged Geldings GC; Delenn Rodriguez G900013 Intermediate Showmanship GC; Kenna Rose C221001 Embellished Garment w Orig Design B; Kenna Rose C410011 Other DYD Modeling B; Kenna Rose D330001 Value and Importance B; Kenna Rose G030000 Rate of Gain GC; Kenna Rose G030010 Intermediate Sheep Showmanship CH; Kenna Rose G031013 Market Heavy Weight Lambs P; Kenna Rose G031013 Market Heavy Weight Lambs P; Kenna Rose G990002 Intermediate Large Animal Round Robin RG; Cierra Ryan C257018 Accessory-Orig made from Glass B; Cierra Ryan G010003 Beef Carcass Contest RG; Cierra Ryan G011007 Market Beef Heifers GC; Cierra Ryan G011011 Senior Beef Showmanship P; Cierra Ryan G011053 Heavy Weight Steer P; Cierra Ryan G023002 Breeding Beef Heifer- born in current year P; Cierra Ryan G023003 Cow/Calf P; Katrena Ryan G011011 Senior Beef Showmanship P; Katrena Ryan G011053 Heavy Weight Steer RC; Katrena Ryan G023002 Breeding Beef Heifer- born in current year P; Katrena Ryan G690001 Senior Cat Showmanship B; Katrena Ryan G690008 Mixed Cat P; Skyler Ryan G011007 Market Beef Heifers RG; Skyler Ryan G011011 Senior Beef Showmanship P; Skyler Ryan G011053 Heavy Weight Steer P; Skyler Ryan G023003 Cow/Calf P; Skyler Ryan G028016 Stocker Feeder Heifers Dropped RC; Skyler Ryan G690001 Senior Cat Showmanship CH; Skyler Ryan G690008 Mixed Cat P; Skyler Ryan G690009 Senior Cat Class RC; Anna Scherbarth C260013 Other B; Anna Scherbarth E410005 Foam Cake B; Anna Scherbarth E920092 Two Layer Decorated Cake--Unit II B; Anna Scherbarth G011007 Market Beef Heifers B; Anna Scherbarth H990301 Leather - Tooled RC; Bailey Scherbarth B180011 Subject Photo Display W; Bailey Scherbarth E401001 Cookies B; Bailey Scherbarth E919001 Cookie Jar Display Junior B; Bailey Scherbarth E920088 One Layer or one Layer Shaped Cake--Unit I P; Brook Scherbarth B180013 Black and White Display Rd; Brook Scherbarth E407030 Pickled Exhibit - 1 Jar P; Brook Scherbarth E411001 Loaf Quick Bread P; Brook Scherbarth E919000 Cookie Jar Display Senior RC; Brook Scherbarth E920088 One Layer or one Layer Shaped Cake--Unit I P; Micah Scherbarth G011004 Market Beef Steer B; Micah Scherbarth H911003 Woodworking Article/Finishing Up GC; Micah Scherbarth H990301 Leather - Tooled P; Zoe Schneider A101004 Framed Family Photos B; Zoe Schneider B182070 Nebraska Theme Exhibit Print CH; Zoe Schneider F800003 Step Up to Leadership 1 B; Zoe Schneider H840002 Veterinary Science Small Animal/Pet Display CH; Jackie Schroder G900005 Halter - Aged Geldings RG; Jackie Schroder G900012 Senior Showmanshhip B; Jackie Schroder G900018 Senior Western Pleasure B; Jackie Schroder G900025 Senior Reining Rd; Jackie Schroder G900029 Senior Trail Class P; Jackie Schroder G900033 Senior Barrel Race Rd; Jackie Schroder G900036 Senior Pole Bending Rd; Jackie Schroder G900039 Senior Working Ranch Horse Rd; Augustus Scott G770014 Marigold GC; Augustus Scott H990003 Rope Display - 10-12 knots CH; McKayla Scott C200006 Babysitting Kit CH; McKayla Scott C221001 Embellished Garment w Orig Design GC; McKayla Scott C221001 Embellished Garment w Orig Design B; McKayla Scott C221001 Embellished Garment w Orig Design Rd; McKayla Scott E411002 White Bread B; McKayla Scott E411004 Specialty Rolls RC; McKayla Scott E411005 Dinner Rolls P; McKayla Scott G070019 Production Trios B; McKayla Scott G070027 Large Fowl Clean Legged CH; McKayla Scott G070029 Clean Leg Bantam Chicken RG; McKayla Scott G070903 Intermediate Poultry Showmanship P; McKayla Scott G100012 Other pet B; McKayla Scott G690002 Intermediate Cat Showmanship B; McKayla Scott G690008 Mixed Cat P; McKayla Scott G770016 Petunia RG; McKayla Scott G770020 Sunflower B; McKayla Scott G770062 Hanging Basket B; McKayla Scott G773232 Rhubarb Rd; McKayla Scott G900005 Halter - Aged Geldings Rd; McKayla Scott G900013 Intermediate Showmanship B; Anna Shadbolt G900010 Halter - Aged Mares P; Anna Shadbolt G900012 Senior Showmanshhip GC; Anna Shadbolt G900018 Senior Western Pleasure GC; Anna Shadbolt G900022 Senior Horsemanship GC; Anna Shadbolt G900025 Senior Reining P; Anna Shadbolt G900029 Senior Trail Class P; Anna Shadbolt G900033 Senior Barrel Race RG; Anna Shadbolt G900036 Senior Pole Bending Rd; Anna Shadbolt G900039 Senior Working Ranch Horse P; Anna Shadbolt G900042 Break-A-Way Roping Rd; Jordan Shadbolt G900005 Halter - Aged Geldings B; Jordan Shadbolt G900010 Halter - Aged Mares GC; Jordan Shadbolt G900012 Senior Showmanshhip B; Jordan Shadbolt G900018 Senior Western Pleasure B; Jordan Shadbolt G900022 Senior Horsemanship B; Jordan Shadbolt G900025 Senior Reining B; Jordan Shadbolt G900029 Senior Trail Class B; Jordan Shadbolt G900033 Senior Barrel Race B; Jordan Shadbolt G900036 Senior Pole Bending GC; Jordan Shadbolt G900039 Senior Working Ranch Horse Rd; Jordan Shadbolt G900042 Break-A-Way Roping Rd; Josie Shadbolt B153007 Jr.Poetry Contest P; Josie Shadbolt C991001 Individual P; Josie Shadbolt G070014 Medium Ducks CH; Josie Shadbolt G070904 Junior Poultry Showmanship P; Josie Shadbolt G900010 Halter - Aged Mares B; Josie Shadbolt G900014 Junior Showmanship P; Josie Shadbolt G900020 Junior Western Pleasure P; Josie Shadbolt G900024 Junior Horsemanship B; Josie Shadbolt G900027 Junior Reining W; Josie Shadbolt G900035 Junior Barrel Race B; Josie Shadbolt G900038 Junior Pole Bending W; Josie Shadbolt G900041 Junior Working Ranch Horse B; Clay Shields E401001 Cookies CH; Clay Shields E919001 Cookie Jar Display Junior P; Clay Shields G011052 Light Weight Steer B; Clay Shields G900010 Halter - Aged Mares P; Clay Shields G900019 Intermediate Western Pleasure Rd; Clay Shields G900040 Intermediate Working Ranch Horse B; Lucas Shields G011053 Heavy Weight Steer B; Lucas Shields G900005 Halter - Aged Geldings Rd; Lucas Shields G900039 Senior Working Ranch Horse B; Lucas Shields G900042 Break-A-Way Roping W; Lucas Shields G900053 Fourth Year Futurity- Reining W; Peyton Simmons G035011 Market Swine Heavy Weight B; Preston Simmons G035011 Market Swine Heavy Weight B; Jackson Thies G011013 Junior Beef Showmanship P; Jackson Thies G011052 Light Weight Steer B; Jackson Thies G023001 Breeding Beef Heifer- born in previous year P; Jackson Thies G070027 Large Fowl Clean Legged P; Jackson Thies G070029 Clean Leg Bantam Chicken GC; Jackson Thies G070904 Junior Poultry Showmanship CH; Cody Trump G011004 Market Beef Steer P; Cody Trump G011007 Market Beef Heifers P; Cody Trump G011011 Senior Beef Showmanship RC; Cody Trump G011052 Light Weight Steer P; Cody Trump G023001 Breeding Beef Heifer- born in previous year P; Cody Trump G023001 Breeding Beef Heifer- born in previous year P; Cody Trump G990001 Senior Large Animial Round Robin RG; Dani Wellnitz G900005 Halter - Aged Geldings P; Dani Wellnitz G900012 Senior Showmanshhip Rd; Dani Wellnitz G900018 Senior Western Pleasure RG; Dani Wellnitz G900022 Senior Horsemanship RG; Dani Wellnitz G900025 Senior Reining Rd; Dani Wellnitz G900029 Senior Trail Class P; Rebecca Wellnitz D340010 Wildlife Values Scrapbook RG; Rebecca Wellnitz E413001 Double Crust Fruit Pie RC; Rebecca Wellnitz H840002 Veterinary Science Small Animal/Pet Display P; Ryan Wellnitz C251004 Metal Tooling or Metal Punch Item CH; Ryan Wellnitz E411001 Loaf Quick Bread P; Ryan Wellnitz E919001 Cookie Jar Display Junior P; Ryan Wellnitz H870911 Build A Burglar Alarm-2 CH; Zak Wellnitz E401001 Cookies RC; Zak Wellnitz E919001 Cookie Jar Display Junior GC.